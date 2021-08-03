Глава МВД выявил серьезные упущения в работе полиции российского региона

Глава МВД Владимир Колокольцев выявил серьезные упущения в работе полиции Камчатского края в ходе поездки в российский регион. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение освободить от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю Максима Митрофановского.

В ходе поездки Колокольцев также провел совещание с руководителями регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел. Он заслушал доклады и выявил круг проблем, которые предстоит решить в ближайшее время.

Среди задач глава МВД назвал, в частности, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования, а также организацию активного взаимодействия с избирательными комиссиями, местными органами власти и правоохранительными ведомствами.

20 июля сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД генерала Сергея Щеткина.

Решение было принято после спецоперации по задержанию Алексея Сафонова, главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю, и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества и взяточничестве. Ранее в тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела против Сафонова, а также шести его подельников.

