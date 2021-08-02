Инспектор Росрыболовства вымогал красную икру за покровительство

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении инспектора Росрыболовства, который вымогал красную икру за покровительство. Об этом сообщается на официальном сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

По материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом через посредника»).

По версии следствия, в июле 2021 года старший государственный инспектор отдела оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания СВТУ ФАР осуществлял проверку деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе и выявил административное правонарушение при добыче водных биологических ресурсов. Чиновник был обязан зафиксировать его, составив протокол. Однако вместо этого он потребовал от представителя общины взятку в виде икры за несоставление протокола и общее покровительство. Чиновник отправил своего посредника на рыбозавод, где он получил 100 килограммов икры стоимостью 450 тысяч рублей.

Сразу после передачи продукта посредника задержали сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.