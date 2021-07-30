Арестован задержанный за взятку в Иркутске полковник МВД Бурятии

В Иркутске арестован заместитель начальника Следственного управления (СУ) МВД по Республике Бурятия полковник юстиции Андрей Бардаханов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следователей и отправил высокопоставленного сотрудника МВД в СИЗО. Бардаханов арестован на два месяца. Его подозревают в преступление по статье 290 («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, 27 июля в гостинице Иркутска полицейский получил взятку в 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого, после чего был задержан. Деньги предназначались за помощь в прекращении уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба, расследуемого подразделением, которым руководил Бардаханов.