Раскрыты подробности дела задержанного в Иркутске полковника МВД

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Бурятия, которого задержали в Иркутске по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, 27 июля в гостинице Иркутска полицейский получил взятку в 15 миллионов рублей от адвоката обвиняемого, после чего был задержан. Деньги предназначались за помощь в прекращении уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба, расследуемого подразделением, которым руководил подозреваемый.

СКР опубликовал оперативное видео с задержанным.

На кадрах виден подозреваемый, которого сотрудники правоохранительных органов ведут на допрос к следователю.

Руководство МВД по Республике Бурятия проводит служебную проверку по установлению обстоятельств произошедшего. Если вина сотрудника органов внутренних дел подтвердится, то его уволят со службы по отрицательным мотивам, добавили в ведомстве.

27 июля сообщалось о задержании в Иркутске полковника МВД при получении крупной взятки. Речь идет о заместителе начальника Следственного управления (СУ) МВД по Республике Бурятия полковнике юстиции Андрее Бардаханове.