Стала известна причина обысков ФСБ в отделе ГИБДД Таганрога

ФСБ заподозрила сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Таганрога в получении взятки. Причину обысков в отделе раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2019 году сотрудник автошколы и местный житель передали взятку в размере 190 тысяч рублей неустановленным лицам из МРЭО. За это в ГИБДД должны были обеспечить кандидатам успешную сдачу практической части экзамена по вождению.

Против сотрудника автошколы и местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ с бойцами спецназа пришли с обыском в отдел (МРЭО) ГИБДД Таганрога. У нескольких сотрудников МРЭО силовики нашли меченые купюры.