ФСБ со спецназом пришла с обысками в отдел ГИБДД Таганрога

Сотрудники ФСБ с бойцами спецназа пришли с обыском в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД Таганрога. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, силовики провели обыск во всем отделе и опросили всех сотрудников за исключением начальника. Собеседник издания также уточнил, что у нескольких сотрудников МРЭО нашли меченые купюры.

Ранее в сети появилось видео с очередным особняком задержанного за коррупцию главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Его с 35 подельниками обвинили в получении взяток на 19 миллионов рублей. Сафонов арестован на два месяца.