В Иркутске за взятку задержали полковника МВД

В Иркутске за крупную взятку задержали полковника МВД. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают «Известия».

По данным источника издания, речь идет о заместителе начальника Следственного управления (СУ) МВД по Республике Бурятия полковнике юстиции Андрее Бардаханове. Он был задержан с поличным в момент получения взятки прибывшими из Москвы сотрудниками правоохранительных органов.

22 июля сообщалось, что Ленинский районный суд Воронежа отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника ГИБДД в регионе и действующего начальника тыла в отделе МВД по Панинскому району Игоря Качкина, который предложил взятку коллеге за то, чтобы его знакомый без проблем сдал на водительские права.