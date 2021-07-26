Ущерб по делу о взятках экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

Ущерб по делу о взятках экс-чиновников Минобороны России превысил миллиард рублей. Об этом сообщил РИА Новости прокурор на первом судебном заседании.

По заявлению прокурора, с февраля 2014-го по апрель 2017 года обвиняемые вместе с бывшим замначальника управления департамента государственных закупок Минобороны Александром Борувковым причинили ведомству ущерб в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Борувков осужден на шесть с половиной лет лишения свободы за получение взятки в размере 368 миллионов рублей и превышение полномочий. По приговору суда он также должен выплатить 650 миллионов рублей по иску.

Также были арестованы начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин, главный эксперт управления Алексей Гринюк, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников.

7 июня стало известно, что чиновники министерства покровительствовали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих государственных закупках.