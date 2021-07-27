ФСБ задержала в аэропорту двух иностранцев с экстремистскими надписями на одежде

В ростовском аэропорту «Платов» задержаны два иностранца с экстремистскими надписями на одежде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, на верхней одежде прибывших из Узбекистана граждан были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами») КоАП РФ.

Иностранцам грозит административный арест до 15 суток. В настоящее время они переданы полицейским.