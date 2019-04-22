Россиянина отдали под суд за призыв к геноциду евреев

Прокуратура передала в суд уголовное дело 23-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в призывах к геноциду евреев. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает областное управление надзорного ведомства.

23-летнему молодому человеку инкриминируется часть 1 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РФ, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, будучи в нетрезвом состоянии, он нанес на стены домов две экстремистские надписи при помощи аэрозольного баллончика черного цвета. Обе содержали призыв к насильственным действиям в отношении лиц еврейской национальности.

19 апреля сообщалось, что в Подмосковье неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение (иешиву) «Торат Хаим» и нарисовали на его двери свастику. Инцидент произошел в канун одного из главных праздника в иудаизме Песах. Несмотря на то что на момент пожара в здании находилось много людей, никто из них не пострадал.

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