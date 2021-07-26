Планировавшие теракт в полиции Кисловодска экстремисты арестованы

В Ставропольском крае на два месяца арестованы экстремисты, планировавшие устроить теракт в полиции Кисловодска. Об этом сообщает РИА Новости.

Их обвинили в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

Помимо готовивших взрыв в местном отделении полиции, были задержаны связанные с ними экстремисты, готовившие деньги боевикам в Сирию. На кадрах, опубликованных ранее, задержанные признались, что являются сторонниками запрещенной в России религиозной организации. Один из них распространял экстремистскую литературу, второй — собирал деньги для отправки боевикам.

По версии следствия, религиозное объединение организовал Тимурлан Гогуев. Целью сообщества было установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в России единого исламского государства. Двое его участников 5 апреля 2021 года планировали теракт на территории здания отдела полиции в Кисловодске с применением изготовленного ими самодельного взрывного устройства.