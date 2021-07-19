Бывшего замглавы МВД по Карачаево-Черкесии объявили в розыск

Бывшего замглавы МВД по Карачаево-Черкесской республике Альберта Карабашева объявили в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, в 2000 году Карабашев заказал убийство трех россиян. 30 сентября 2000 года их расстреляли на 13-м километре федеральной автодороги Карачаевск — Кисловодск. Киллеры произвели в жертв не менее 20 выстрелов.

Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Карабашева заподозрили в причастности к убийству лишь в 2020 году, однако доказательств для предъявления обвинения не хватало. Экс-замминистра оставили под подпиской о невыезде.

Новые детали в деле обнаружили после того, как его передали из регионального управления Следственного комитета России в центральный аппарат. Узнав об этом, бывший высокопоставленный полицейский скрылся. По имеющимся данным, он находится в Турции.

Альберт Карабашев занимал пост начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесской республике с 2011 года. В 2015 году он ушел в отставку.