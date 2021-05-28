Бывшему главе МВД Ингушетии вменили экстремизм из-за спора с Чечней и арестовали

Следователи вменили новое обвинение бывшему министру внутренних дел Ингушетии, сопредседателю ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову, его арестовали и отправили в СИЗО. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Магомед Гагиев.

По его словам, полицейского обвиняют в экстремизме. Прежде ему инкриминировали статью 318 УК РФ («Организация применения насилия в отношении представителей власти»). В связи с предъявлением нового обвинения Погорову изменили меру пресечения. Из-под домашнего ареста его отправили в СИЗО. Адвокат считает незаконным решение суда о заключении его подзащитного под стражу, так как оно было вынесено ночью и без уведомления защиты обвиняемого.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал с руководившим на тот момент Ингушетией Юнус-Беком Евкуровым договор о закреплении административной границы между регионами. После этого в Магасе прошли акции протеста, участники которых выразили свое несогласие с условиями подписанного договора. На одном из них в марте 2019 года между митингующими и полицейскими произошли столкновения. В избиении силовиков обвинили более полусотни человек. Среди них был Погоров. В апреле 2019 года его объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали.

В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии запретил деятельность ингушского комитета национального единства, его членов, в том числе Погорова, обвинили в организации избиения полицейских на митинге. 26 февраля экс-министра задержали в Назрани.