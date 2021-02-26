В Назрани задержали бывшего главу МВД Ингушетии

Объявленного в федеральный розыск по делу о нападении на полицейских бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Организация применения насилия в отношении представителей власти». В ведомстве отметили, что Погоров находился в розыске с апреля 2019 года, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

По данным следствия, 26 марта 2019 года в Магасе состоялся массовый митинг. Участвующие в акции местные жители применили насилие против представителей власти, в ходе мероприятия пострадали по меньшей мере 60 сотрудников правоохранительных органов. Утверждается, что Погоров был одним из участников мероприятия и сторонником применения насилия.

Погорова объявили в розыск 27 апреля 2019 года, за два дня до этого дома у бывшего министра и его родственников прошли обыски.

Столкновения с полицией в Магасе произошли в конце марта после того, как участники согласованной акции против соглашения о границе с Чечней отказались разойтись. По факту произошедшего Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В ведомстве отметили, что после инцидента были задержаны 47 человек. К настоящему моменту против 33 обвиняемых уже вынесли обвинительные приговоры.