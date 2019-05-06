Бывшего главу МВД Ингушетии объявили в розыск по делу о нападении на полицейских

Бывший министр внутренних дел Ингушетии и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвокатов Магомеда Бекова и Калоя Альхигова.

Погорова объявили в розыск 27 апреля, за два дня до этого дома у бывшего министра и его родственников прошли обыски. По словам Альхигова, ранее Погоров проходил свидетелем по делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе. Адвокат уточнил, что его подзащитному несколько раз приходили повестки на допрос, куда он не смог прийти.

Также Ахильгов со ссылкой на свои источники сообщил «Медиазоне», что в настоящее время Погоров является подозреваемым по делу об организации применения насилия к полицейским (часть 3 статьи 33, статья 318 УК РФ).

Столкновения с полицией в Магасе произошли в конце марта после того, как участники согласованной акции против соглашения о границе с Чечней отказались разойтись. По факту произошедшего Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.

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