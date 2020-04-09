Кадыров послал «к ***** матери» критиков решения по границе с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса прокомментировал критику решения по размежеванию чечено-ингушской административной границы в 2018 году. Трансляция велась в его аккаунте в Instagram.

Кадыров заявил, что ингуши и чеченцы являются одним народом. «Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, — пошли вы к ***** [чертовой] матери. От вас не зависят наши братские отношения. Чеченцы и ингуши всегда были и остаются братьями», — сказал глава республики.

«Те "обманутые" молодые люди, которые говорили на митингах "мы не сдадимся, до последнего будем стоять" — я тогда вам сказал, хотя вы по-разному относились: "Сейчас два БТР и один "Урал" приедут сюда (в Магас, где проходили митинги — прим. «Ленты.ру») — и вы все по домам. И вас не будет, разбежитесь по домам". Так и было», — напомнил Кадыров.

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Глава Чечни также обратился к протестующим: «Месяца три-четыре назад ты говорил, что умрешь и не уйдешь оттуда, и сбежал. Ты же первым побежишь получать у нас помощь. Одна девочка написала: "Спасибо, ингуши и чеченцы братья". Он говорит: "Мы никогда не были братьями, мы — это другое". Я ему пишу: "Эй, герой, дай свой номер". Этот герой сразу включил заднюю, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, балда. Я понял все».

Кадыров подчеркнул, что в вопросе размежевания опирался только на мнение глав исполнительной и законодательной власти Ингушетии. «Вам даю слово: ни разу я не говорил с Кремлем и с [Владимиром] Путиным по границе, по территориям», — заверил политик. В то же время он признал, что обсуждал эту тему с тогдашним полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым, но затем следовал всем указаниям, в частности, согласился приехать в Магас на подписание соглашения о размежевании. «Это было решение руководства Республики Ингушетия», — добавил глава Чечни.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября 2018 года. Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе: активисты сочли, что итоги размежевания не являются равноценными. Спор дошел до Конституционного суда России, который признал, что соглашение не противоречит Основному закону страны.

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