Пять миллионов долларов нашла ФСБ у задержанного подполковника МВД

Сотрудники ФСБ нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей у задержанного по подозрению в подготовке убийства начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска подполковника Олега Ермакова. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Деньги хранились в загородном доме полицейского. Его благосостояние подтверждается наличием дорогостоящих автомобилей Toyota Land Cruiser и Range Rover.

В подготовке покушения на бизнесмена, имя которого не называется, вместе с Ермаковым подозревается его сын Александр, работающий старшим оперативником в московском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.

О том, что в ходе обысков у Олега Ермакова нашли крупные суммы денег в разной валюте и драгоценности, сообщалось ранее 9 июля.

В настоящее время подполковник находится на допросе у следователя, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

О задержании Ермакова стало известно вечером 8 июля. Начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности главы егорьевского отдела МВД к «противоправному деянию».