Россия
 
Последние новости
США собрались уничтожать «метастазы терроризма» за пределами Афганистана
Ростуризм разъяснил рекомендации о продаже туров в Египет
Роспотребнадзор назвал наиболее распространенный в России штамм коронавируса
Самолет с девятью пассажирами разбился в Швеции
На Украине предсказали распад России
Среди убийц президента Гаити оказались иностранцы
Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана
Талибы пообещали Москве не трогать Среднюю Азию
Захарова ответила Псаки по поводу ухода США из Афганистана
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава подмосковного отдела полиции задержан по подозрению в подготовке убийства

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Ермаков
Олег Ермаков
Фото: МВД РФ

В Подмосковье задержан начальник управления МВД по Егорьевску Олег Ермаков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Главу отдела полиции подозревают в покушении на убийство предпринимателя. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски. «Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

Начальник областного главка МВД, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности Ермакова к «противоправному деянию», сообщили в ведомстве.

Ранее в Дагестане был задержан глава отдела МВД России по Кизлярскому району, его подозревают в организации убийства и пособничестве терроризму. «Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — рассказали в МВД.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутат Госдумы набросился на полицейского после остановки на дороге
Российские подростки убили двух бомжей и столкнули их тела в воду
В России завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов