Глава подмосковного отдела полиции задержан по подозрению в подготовке убийства

В Подмосковье задержан начальник управления МВД по Егорьевску Олег Ермаков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Главу отдела полиции подозревают в покушении на убийство предпринимателя. У него дома и в рабочем кабинете прошли обыски. «Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

Начальник областного главка МВД, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности Ермакова к «противоправному деянию», сообщили в ведомстве.

Ранее в Дагестане был задержан глава отдела МВД России по Кизлярскому району, его подозревают в организации убийства и пособничестве терроризму. «Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — рассказали в МВД.