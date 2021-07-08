Депутат Госдумы набросился на полицейского после остановки на дороге

В Перми задержали депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова, сообщает издание «Новости Перми».

По информации источника издания, Бурнашова, находившегося за рулем Mercedes, остановили около Коммунального моста сотрудники ГИБДД. Депутата заподозрили в нарушении правил дорожного движения.

Полицейские отстранили Бурнашова от управления автомобилем и предложили ему пройти медосвидетельствование, после чего депутат набросился на силовиков.

Также издание опубликовало видео, на котором видно, что на задержанного надели наручники.