Сын бывшего спикера парламента Дагестана задержан из-за избиения депутата

Сын бывшего спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова задержан в связи с избиением дагестанского депутата. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Данияла Шихсаидова задержали в день подведения итогов праймериз.

Кроме того, перед этим в социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа людей бьет мужчину на площади в центре Махачкалы. Один из злоумышленников ударил его ногой по голове после падения.

По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Глава народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов оставил должность 7 июня. Причина такого решения не афишировалась, передает РЕН ТВ.