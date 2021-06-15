Российский депутат убил бизнесмена после ссоры с возлюбленной

В Алтайском крае депутата Константиновского сельсовета задержали за убийство российского бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, предприниматель занимался выращиванием арбузов и арендовал у депутата участок земли, обещая вскоре выкупить территорию. Однако с заключением сделки бизнесмен медлил, из-за чего регулярно ссорился с арендодателем.

По версии следствия, в день убийства 46-летний депутат поссорился с возлюбленной и, захватив ружье, поехал к бизнесмену. Жена убитого уверяет, что мужчина без разговоров встретил ее супруга и шесть раз выстрелил ему в грудь.

Сам депутат на допросе заявил, что собирался покончить с собой, но по дороге заехал к предпринимателю, чтобы поговорить о делах. Общение вновь закончилось ссорой, в ходе которой он убил мужчину.