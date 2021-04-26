Россиянин открыл стрельбу по пришедшему в его квартиру депутату

Мужчина попытался расстрелять депутата от «Единой России» в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Нападение на районного депутата Олега Ананьева произошло во время традиционного обхода квартир. Депутат рассказывал жителям о благоустройстве и спрашивал их пожелания. Мужчина позвонил в одну из квартир, как вдруг в него выстрелили из газового пистолета.

Перцовый газ попал в глаза депутату, ему пришлось обратиться в больницу, а потом в полицию. Позже личность злоумышленника установили. Им оказался Вадим Усанков, который на момент нападения был в нетрезвом состоянии. По информации BAZA, у него была лицензия частного охранника.

Ранее в Махачкале сыновей депутата Народного собрания Дагестана объявили в розыск после разборок, которые закончились убийством местного жителя. Был убит Абдулбасир Омаров — племянник бывшего начальника дагестанского филиала Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий», а выстрелил в него — сын депутата Народного собрания Дагестана Суракат Асиятилов.