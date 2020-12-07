Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга

В Республике Алтай депутат Соузгинского сельского совета расстрелял бывшую жену и ее нового супруга. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, двойное убийство произошло в селе Соузга в ночь на 5 декабря.

По предварительным данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), мужчина пришел к бывшей жене с зарегистрированным охотничьим ружьем. Он выстрелил в женщину и ее сожителя не менее 10 раз. Они погибли на месте. После этого стрелок попытался покончить с собой. В настоящее время он госпитализирован с огнестрельным ранением головы и находится в реанимации под охраной.

Возбуждено уголовное дело. В СКР не уточнили, является ли стрелявший депутатом. Источник указал, что мужчина был избран в Совет депутатов села Соузга в 2018 году.