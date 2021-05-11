В Новосибирске убили бывшего депутата горсовета

Бывший депутат горсовета и начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска Иван Митряшин был убит в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

Отмечается, что мужчина скончался от полученного ножевого ранения в шею.

По данным «Тайга.Инфо», политика «до больницы не довезли». Один из источников издания сообщил о пьяной драке, однако уточнять подробности происшествия отказался.

Иван Митряшин родился 7 мая 1975 года. В 1994-м начал работать директором по коммерции ТОО «Лаир», был старшим экономистом общественной организации «Клуб избирателей Мочалина». В 2005 году он стал депутатом городского совета по одномандатному округу в Дзержинском районе, входил во фракцию партии «Единая Россия». В июне 2012 года стал начальником ГУБО. В 2013 году Митряшин был уволен после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска.