Российского депутата отправили на принудительное лечение после убийства жены

В Санкт-Петербурге суд отправил на принудительное лечение задержанного за убийство жены депутата Игоря Шокина. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС

По данным агентства, Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга освободил Шокина от уголовной ответственности, теперь депутат муниципального собрания поселка Комарово будет проходить лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Он был задержан после обнаружения в 2020 году тела его 61-летней супруги с признаками насильственной смерти. Сначала его доставили в больницу, а позже поместили в СИЗО.

7 декабря сообщалось, что в Республике Алтай депутат Соузгинского сельского совета расстрелял бывшую жену и ее нового мужа.