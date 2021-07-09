ФСБ нашла крупные суммы денег и драгоценности у главы отдела полиции Егорьевска

В ходе обысков у начальника отдела МВД по городу Егорьевску Московской области подполковника полиции Олега Ермакова нашли крупные суммы денег в разной валюте и драгоценности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники ФСБ задержали полицейского в служебном кабинете и сразу же приступили к обыскам. Они проводились без санкции суда и были заявлены как безотлагательные.

Ермакова подозревают в подготовке убийства. В ФСБ считают, что он взялся за посредничество в готовящемся покушении на бизнесмена.

В настоящее время подполковник находится на допросе у следователя, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

О задержании Ермакова стало известно вечером 8 июля. Начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности главы егорьевского отдела МВД к «противоправному деянию».