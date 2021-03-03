Суд снял с полковника-миллиардера Захарченко статус опасного преступника

Лефортовский районный суд Москвы снял с бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко статус «склонного к побегу». Об этом РИА Новости сообщил адвокат экс-полицейского.

Статус опасного преступника Захарченко присвоили в СИЗО за день до отправки в мордовскую колонию. Причиной стал рапорт сотрудника ФСИН, услышавшего, как полковник произнес фразу «Коля и Миша еще обо мне вспомнят». Выяснилось, что «Коля и Миша» — оперативные сотрудники ФСБ, сопровождавшие дело Захарченко. После этого его поставили на профилактический учет как склонного к нападению на конвой и побег. В своем Telegram-канале «Полковник Захарченко» защита полицейского опубликовала видео, сделанное в ноябре 2019 года, когда Захарченко объявили о его статусе опасного преступника.

На суде адвокаты намеревались допросить сотрудника СИЗО, который составил рапорт об опасных наклонностях экс-полковника. А его бывший сокамерник написал суду из колонии, что Захарченко никогда не говорил то, что написано в рапорте, о желании сбежать или напасть на конвоиров.

2 декабря 2020 года Второй кассационный суд в Москве отменил решение нижестоящего суда, который признал экс-полицейского опасным, и отправил дело на пересмотр.

В настоящее время Захарченко находится в СИЗО «Лефортово», где ожидает начала второго процесса по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Он свою вину не признает.

Его приговорили к 12,5 годам по первому делу о воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.