Раскрыты детали дела о подготовке убийства главой отдела МВД Егорьевска

Задержанный по подозрению в подготовке убийства начальник отдела МВД по городу Егорьевску Московской области подполковник Олег Ермаков намеревался расправиться с обманувшим его риелтором. Детали уголовного дела раскрыл «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По данным издания, полицейский с сыном Александром собрались купить за 20 миллионов рублей квартиру, но их подвела недобросовестность агента по недвижимости.

Ранее 9 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей у Ермакова, которые хранились в загородном доме. Его благосостояние подтверждается наличием дорогостоящих автомобилей Toyota Land Cruiser и Range Rover.

Вместе с Ермаковым задержан его сын Александр, работающий старшим оперативником в московском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.

О задержании главы егорьевского отдела полиции стало известно вечером 8 июля. Начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности главы егорьевского отдела МВД к «противоправному деянию».