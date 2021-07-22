Признания планировавших теракт в полиции Кисловодска попали на видео

Признания планировавших теракт на территории полиции в Кисловодске задержанных участников экстремистского сообщества попали на видео. Ролик в четверг, 22 июля, публикует официальный Youtube-канал Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как задержанных мужчин доставляют к зданию СКР на синих фургонах ФСБ и заводят в помещение. После подозреваемые признаются, что являются сторонниками запрещенной в России религиозной организации. Один рассказал, как распространял экстремистскую литературу, второй признался, что собирал деньги для отправки боевикам.

Ранее сообщалось, что задержанные в Ставропольском крае участники экстремистского сообщества планировали устроить теракт на территории полиции в Кисловодске. В рамках спецоперации ФСБ были задержаны семь исламистов из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края — Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов.