ФСБ задержала подозреваемых в экстремизме в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, задержанные состояли в экстремистской организации, занимались распространением ее идей и вербовкой сторонников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Задержанных доставили в Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность четырех ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 15 радикалов задержаны в Пензе, Уфе и Челябинске. Среди задержанных — четыре главаря ячеек и 11 активных участников группировки — выходцы из среднеазиатских республик и россияне.