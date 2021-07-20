ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект списка, в котором указываются запрещенные к распространению сведения о России. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Поясняется, что речь идет о несекретных данных, которые при их получении иностранным государством, а также международной или иностранной организацией могут быть использованы против безопасности России. Перечень из 61 пункта разбит на два ключевых раздела.

Военная деятельность

В запретные сведения в области военной деятельности вошли 22 пункта. В частности, спецслужба предлагает ограничить сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, информацию о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, данные о дислокации, организационной структуре, вооружении и численности всех силовых ведомств.

Также, по мнению ФСБ, под запрет должны попасть сведения о прохождении гражданами военной службы и службы иных видов в войсках, сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках, персональные данные военнослужащих и членов их семей, и сведения о законности в войсках.

Военно-техническая деятельность

Большая часть этого раздела посвящена госкорпорации «Роскосмос». В частности, ФСБ посчитала опасной информацию о целевых программах госкомпании, сроках их выполнения, и сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие космического ведомства. Также спецслужба сочла опасными сведения о программах международного сотрудничества России ‎в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Помимо этого, в раздел включены данные о создании и внедрении космических технологий ‎в интересах обороны страны и безопасности государства, и сведения о развитии космической ядерной энергетики, включая создание и эксплуатацию принципиально новых космических средств.

Не первое предложение

В 2020 году Министерство обороны России предложило отнести к категории конфиденциальной (секретной) всю информацию, относящуюся к сфере обороны страны. Соответствующий законопроект был опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.

В пояснительной записке говорилось, что в настоящий момент порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. В результате, как отмечают авторы, в прессе размещается информация, касающаяся создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности.

Несекретная тайна

В октябре 2019 года «Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне. От сотрудников требуется усилить бдительность в связи с геополитической обстановкой и ужесточением санкций против России. Кроме того, в госкорпорации указали на рост интереса иностранных разведок к работникам космической отрасли, а также на случаи нападений на сотрудников предприятий. Теперь каждому работнику необходимо письменно ставить в известность службу безопасности предприятия о времени и месте выезда и цели поездки. В случае появления неких «тревожащих обстоятельств» следует, проявляя достоинство, незамедлительно сообщить об этом руководству.

В августе того же года Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно проявлять «определенную бдительность», но новые предписания Минобрнауки «выглядят как перебор».