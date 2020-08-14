Арест блогера Пыжа за разглашение гостайны связали с секретным Метро-2

Арест блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа за незаконный доступ к гостайне может быть связан со сбором информации о загадочном Метро-2. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным источников издания, за Пыжом следили около года и задержали за подготовку выпуска о закрытом транспортном объекте, который на деле является секретным Метро-2, проходящим под Москвой. Блогер уже снимал несколько роликов о заброшенных подземных системах. Сейчас собранные им материалы проходят экспертизу по гостайне в Твери.

Как уточняет Baza, оперативники провели обыски и в доме Пыжа, и в квартире его девушки. Пыж, по информации издания, частично признал вину.

Метро-2 — неофициальное название засекреченных подземных сооружений в Москве. До 1999 года они находились в ведении Министерства обороны и Службы специальных объектов Главного управления специальных программ президента РФ. Сведения о нем до сих пор составляют гостайну.

12 августа сообщалось , что блогера задержали сотрудники ФСБ. Пыжа увезли в изолятор временного содержания на Петровке, а позднее Мещанский суд Москвы арестовал его в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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