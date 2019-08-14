В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами

В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор». Об этом «Медузе» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле пока не видели приказ. Он заявил, что нужно проявлять «определенную бдительность», потому что «спецслужбы не дремлют», но не стоит устанавливать подобные правила.

«Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — сказал он.

Ранее в среду Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства.

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