ФСБ задержала россиянина за сбор данных о военной авиации России для Украины

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за сбор сведений о военной авиации России для спецслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей российского ведомства.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным следствия, россиянин длительное время собирал данные о полетах российской военной авиации, которые планировалось использовать против безопасности России. При этом он использовал специальное оборудование.

21 июня сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Евгению Петрушину 1998 года рождения. По данным ФСБ, он в Севастополе собирал сведения о деятельности Черноморского флота, а полученные данные передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины. Петрушин был задержан 22 апреля 2021 года. Ему вменяется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). Он останется под стражей до 20 сентября 2021 года. Материалы дела засекречены.