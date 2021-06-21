Стали известны детали дела о госизмене арестованного россиянина

Стали известны детали дела о госизмене, фигуранту которого, Евгению Петрушину, был продлен срок ареста Лефортовским судом Москвы. Об этом сообщает РБК.

По данным ФСБ, россиянин 1998 года рождения в Севастополе собирал сведения о деятельности Черноморского флота, а полученные данные передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины. Сами данные в Киев не попали, но их утечка могла нанести ущерб обороноспособности России, утверждала спецслужба. О его задержании ФСБ сообщила 22 апреля 2021 года без указания имени и фамилии обвиняемого.

Ранее 21 июня сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Петрушина, которому вменяется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). Он останется под стражей до 20 сентября 2021 года. Материалы дела засекречены.