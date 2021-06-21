В Москве арестовали россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Евгения Петрушина, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебное решение было принято 15 июня 2021 года по ходатайству следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Петрушину вменяется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). Арест продлен на три месяца до 20 сентября 2021 года.

Детали дела суд не раскрывает в связи с наличием грифа «секретно». Петрушин был заключен под стражу Ленинским районным судом Севастополя в середине апреля, уточняет BFM. Обвиняемый 1998 года рождения.

18 июня сообщалось о госпитализации президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессора Валерия Митько, обвиняемого в госизмене. Он находится в реанимации пояснил его адвокат Евгений Смирнов.

По предварительным данным, у 79-летнего Митько случился инфаркт. Смирнов уточнил, что врачи не дают никаких прогнозов по состоянию российского профессора.