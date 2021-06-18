Обвиняемый в госизмене российский профессор попал в реанимацию

Президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько, обвиняемый в госизмене, попал в реанимацию. Об этом изданию Znak сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

По предварительным данным, у 79-летнего Митько случился инфаркт. Смирнов уточнил, что врачи не дают пока никаких прогнозов по состоянию российского профессора.

Здоровье ученого сильно ухудшилось после возбуждения уголовного дела. Кроме того, он перенес уже три инфаркта, а после установки стентов в сердце получил третью группу инвалидности. По данным Znak, Митько имеет еще несколько заболеваний.

Дело против главы Арктической академии наук завели в июне 2020 года. Ему вменяется госизмена в пользу Китая. ФСБ считает, что Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок, которые, по данным спецслужбы, профессор собирал с 2017 по 2018 годы, отрабатывая шпионское задание.

Митько свою вину не признал.