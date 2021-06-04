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Российскую военнослужащую приговорили за госизмену

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Военнослужащую Татьяну Кузьменко приговорили к восьми годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Южного окружного военного суда отметили, что Кузьменко дали отсрочку в два года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Дело военнослужащей рассматривали в особом порядке и закрытом режиме. Материалы дела были помечены грифом «Совершенно секретно». Кузьменко признала вину.

Ранее сообщалось, что бывшего помощника полпреда президента России Александра Воробьева посадили на 12 лет за госизмену. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Также Воробьева лишили классного чина действительного государственного советника РФ третьего класса. Отмечалось, что он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности.

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