Конструктор двигателя первого российского бизнес-джета оказался под следствием

Суд в Москве рассматривает уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении главы отдела поршневого двигателестроения Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) Льва Финкельберга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Два года назад Финкельберг намеревался переоборудовать автомобильный мотор от лимузина для первых должностных лиц Aurus и установить его на первый российский бизнес-джет. Однако 60-летний конструктор оказался под следствием после выполненных им в 2014 году разработок нового поршневого авиадвигателя под условным названием «Пилот-2». Будучи ответственным за контракт, Финкельберг привлек к работе ООО «Зеленпарк», заключив договор о разработке и поставке электронных блоков управления для аэродвигателя общей стоимостью 4,484 миллиона рублей. Заказчик оплатил модули, получил и установил их на опытные образцы, после чего о проекте на несколько лет забыли.

В 2017 году «Пилотом-2» заинтересовались налоговики после проверки в ЦИАМ: цена оборудования для простых двигателей показалась им завышенной. Поставщик, генеральный директор и учредитель ООО «Зеленпарк» Сергей Талала признался, что купил двигатели по низким ценам, а затем продал их в ЦИАМ с новыми самостоятельно изготовленными паспортами. Оказалось, что организация вообще не могла вести коммерческую деятельность, поскольку не имела помещения и прочих ресурсов для выполнения работ. Проверяющие пришли к выводу, что «Зеленпарк» «имитировал хозяйственную деятельность», а его расчетный счет использовался «для транзита средств и обналички».

Как установила проверка, фирма в 2013-2015 годах выполнила три крупных заказа, в том числе от ЦИАМА, расплачиваясь после реализации каждого контракта со своим же учредителем за якобы оказанную ранее «спонсорскую помощь». Все полученные средства гендиректор просто снимал со счетов для «возврата врем. фин. помощи». Обвиняемый Финкельберг и проходящий по делу в качестве свидетеля Талала фактически признали версию следствия об аффилированности «Зеленпарка» с партнерами через «цепочку организаций и их должностных лиц». Они рассказали, что были давно знакомы. По словам близкого к расследованию источника газеты, Финкельберг «по дружбе» и согласился приобрести блоки у фирмы Талалы по завышенной цене. Следствие сочло сделку фиктивной и организованной ими для личного обогащения.

Уголовное дело было направлено в Лефортовский суд. Однако судья установила, что в его материалы были внесены «существенные изменения», и вернула его в прокуратуру. И следствие, и защита обжаловали данное решение в Мосгорсуде, однако апелляционнная инстанция вернула дело в Лефортовский суд, где его рассмотрят в ином составе.