Фигуранту дела о хищениях на стройке резиденции Путина смягчили наказание

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание фигуранту дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшему главе компании «Балтстрой» Дмитрию Сергееву снижен срок с семи до пяти лет заключения.

В марте 2021 года Мосгорсуд признал его виновным в хищении денег путем растраты и участии в преступном сообществе. Дело предпринимателя засекречено. Оно было рассмотрено в особом порядке. Сергеев был осужден на семь лет и оштрафован на один миллион рублей. Его также лишили ордена Дружбы.

Сергеев также проходил по делу реставраторов вместе с бывшим замглавы Минкульта Григорием Пирумовым. Предприниматель получил 4,5 года условно. После приговора его снова задержали по новому делу.

Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство резиденции президента, началось в 2017 году. Преступление было раскрыто в ходе следствия по делу миллиардера Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя. Его в настоящее время судят во Втором Западном окружном военном суде.