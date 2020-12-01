ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в суд иск о взыскании одного миллиарда рублей с фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.

Претензии предъявлены бизнесмену Станиславу Кюнеру, осужденному к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен Московским городским судом 23 июля. Подсудимого, являвшегося топ-менеджером компании «Стройфасад», признали виновным в хищении 225 миллионов рублей при строительстве дома приемов в президентской резиденции. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку ранее Кюнер заключил сделку со следствием.

Станислав Кюнер стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, которому вынесли приговор. 23 июня Мосгорсуд приговорил к трем годам лишения свободы предпринимателя Александра Родионова.

22 марта 2017 года Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек по делу о хищении 225 миллионов рублей при общей сумме строительства резиденции президента России в Ново-Огарево более пяти миллиардов рублей. По версии следствия, преступлением занималась преступная группа, которую организовал глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов. В ее состав вошли гендиректор «Стройфасада» Станислав Кюнер, его партнер Сергей Литвинов, руководители фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский и Сергей Привалов, а также предприниматель Александр Родионов.