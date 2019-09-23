Богатейшего чиновника России заподозрили в присвоении миллионов

Бывший заместитель экс-начальника управделами президента Владимира Кожина Иван Малюшин подозревается присвоении 96 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Малюшин был уволен в январе 2015 года. СМИ называли его одним из богатейших сотрудников Кремля — в декларации за 2010 год он указал доход в 14 миллионов рублей.

Следствие полагает, что Малюшин сдал в аренду компании «Стройгруппсервис» государственную землю, а в 2014 году подписал с компанией новый договор аренды, в котором стоимость снизилась на 96 миллионов рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Должность замуправделами главы государства Малюшин занимал с 2003 года. До этого (с 2001 по 2003 год) он был директором ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента Российской Федерации.

20 сентября сообщалось, что обвиняемые в хищениях средств, выделенных на реконструкцию резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево, были выпущены под залог. Топ-менеджеров компании «Балтстрой» Станислава Кюнера и Дмитрия Торчинского подозревают в растрате более 1,2 миллиарда рублей из выделенных на проект 1,5 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru