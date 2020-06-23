Российского предпринимателя посадили за хищения на стройке резиденции Путина

Мосгорсуд приговорил к трем годам лишения свободы предпринимателя Александра Родионова, проходящего по уголовному делу о хищении 225 миллионов рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал Родионова на 500 тысяч рублей, а также наложил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

На стадии следствия предприниматель признал свою вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, Родионов входил в преступную группу, которую организовал глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов. Ее участниками также были гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов, глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский и Сергей Привалов.

Трое фигурантов дела — Торчинский, Привалов и Кюнер — также заключили со следствием сделку о сотрудничестве.

22 марта 2017 года Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых человек по делу о хищении 225 миллионов рублей при общей сумме строительства резиденции президента России в Ново-Огарево более пяти миллиардов рублей.

11 сентября 2017 года Родионова отпустили из СИЗО под домашний арест.

Хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела против крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.

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