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Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина пошел на досудебную сделку

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Станислав Кюнер
Станислав Кюнер

Фигурант уголовного дела госпредприятия «Атэкс» о хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции резиденции президента России — генеральный директор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер — пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов в Мосгорсуде, передает в понедельник, 3 июля, РИА Новости.

«Прошу приобщить к материалам дела соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием», — сказал он. Для подобной сделки необходимо признать вину и дать показания, отмечает агентство.

Кюнер стал третьим фигурантом дела, согласившимся на досудебную сделку. Ранее ее заключили также бывший глава фирмы-подрядчика «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов.

РИА Новости пишет, что, по версии следствия, глава компании «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов организовал преступную группу, участниками которой были также его бывший заместитель Кюнер, бывший директор «Стройфасада» Сергей Литвинов и Торчинский. Еще два предпринимателя, Сергей Перевалов и Александр Родионов, подозреваются в мошенничестве.

Как передает ТАСС, Мосгорсуд во время заседания 3 июля признал законным продление ареста четырем фигурантам дела. Ранее под стражей до 21 августа были оставлены все обвиняемые, двое из них не обжаловали это решение.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых фигурантов дела. Каминову в конце того же месяца предъявили обвинение в хищении 225 миллионов рублей при общей сумме строительства более пяти миллиардов рублей. Уголовное дело расследуется по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

Сообщалось, что хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела против крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя. «Интерфакс» писал, что дело о событиях, которые имели место в 2011-2013 годах, было возбуждено 21 марта.

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