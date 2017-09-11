Фигуранта дела о хищениях при строительстве Ново-Огарево отпустили из СИЗО

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест предпринимателя Александра Родионова, проходящего по уголовному делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, передает ТАСС.

Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, принимать и получать телеграммы, кроме исключительных случаев, а также общаться со СМИ. Родионов будет отбывать домашний арест в квартире в Москве до 21 ноября.

На заседании суда следователь предложил смягчить обвиняемому меру пресечения, отпустив из СИЗО.

«Родионов признал свою вину и согласился сотрудничать со следственными органами», — сказал он.

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По версии следствия, глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя — Сергей Привалов и Дмитрий Родионов — подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Трое фигурантов, Торчинский, Привалов и Кюнер, заключили со следствием сделку о сотрудничестве.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых фигурантов. Каминову в конце того же месяца предъявили обвинение в хищении 225 миллионов рублей при общей сумме строительства более пяти миллиардов рублей. Уголовное дело расследуется по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

Хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела против крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.