По делу о хищении денег на стройке резиденции Путина вынесен новый приговор

Московский городской суд вынес новый приговор по уголовному делу о хищении 225 миллионов рублей при строительстве дома приемов в резиденции президента России Владимира Путина. На восемь лет колонии строгого режима осужден топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, уголовное дело осужденного слушалось в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку ранее Кюнер заключил сделку со следствием. Помимо срока судья назначил предпринимателю штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.

Станислав Кюнер стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, которому вынесли приговор. 23 июня Мосгорсуд приговорил к трем годам лишения свободы предпринимателя Александра Родионова.

По версии следствия, преступную группу организовал глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов. Ее участниками помимо гендиректора «Стройфасада» Владислава Кюнера был бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов, а также директора фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский и Сергей Привалов.

22 марта 2017 года Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых человек по делу о хищении 225 миллионов рублей при общей сумме строительства резиденции президента России в Ново-Огарево более пяти миллиардов рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru