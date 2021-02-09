Полковника ФСО потребовали посадить на 10 лет за взятки на 200 тысяч рублей

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону представитель гособвинения потребовал назначить десять лет колонии общего режима полковнику ФСО Эдуарду Турте, обвиняемому в получении взяток на 200 тысяч рублей, незаконном приобретении, хранении оружия и мошенничестве при поставках дизтоплива для госдач в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанное с поставкой солярки для госдач в Крыму, СКР возбудил весной 2018 года.

По версии следствия, в 2017 году компания отставного капитана второго ранга Вадима Балясного ООО «ВАБ-Нефть» заключила три контракта с крымским подразделением ФСО на общую сумму 20,3 миллиона рублей. «ВАБ-Нефть» должна была поставить 600 тонн дизельного топлива марки «Евро-5», однако НПЗ повысили цены. Поставщик предложил руководству подразделения ФСО в Крыму скорректировать или расторгнуть соглашения.

ФСО отказались расторгать контракт, в результате «ВАБ-Нефть» поставил для ее нужд около 40 тонн солярки более низкого качества. При последней поставке в 2018 году заказчик снял пробы топлива и установил, что оно не соответствовало стандарту «Евро-5». Первыми фигурантами расследования стали Вадим Балясный и его менеджер Антон Сысоев. Балясный, по решениям Басманного суда, был арестован и отправлен в СИЗО, Сысоева отправили под домашний арест.

В ходе следствия выяснилось, что солярку низкого качества принял полковник ФСО Эдуард Турта, дважды получив взятки по 100 тысяч рублей от Балясного. Офицера также арестовали, обвинив в мошенничестве в составе организованной группы и получении взятки. Также его обвинили незаконном приобретении и хранении оружия, которое было найдено при обыске дома.

Ни один фигурант дела не признает свою причастность к преступлениям.

Ранее в январе была раскрыта причастность чиновника ФСО к хищению денег на стройке резиденции президента России Владимира Путина. Замначальника отдела строительства Федеральной службы охраны (ФСО) Алексея Голохвостова задержали по подозрению в получении откатов при строительстве резиденции президента. 42-летний подполковник запаса мог получить около 20 миллионов рублей за игнорирование многочисленных нарушений, выявленных в ходе стройки.