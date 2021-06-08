Интерпол нашел в Петербурге хакера после хищения миллиона евро в Австрии

В Санкт-Петербурге сотрудники Интерпола нашли хакера, разыскиваемого за хищение 1,2 миллиона евро со счетов 200 вкладчиков банков в Австрии. Об этом сообщает «Фонтанка».

33-летний гражданин Казахстана два года подозревается в интернет-мошенничестве. Его задержали вечером 7 июня у отеля сети Sokos в Батайском переулке.

В 2013 году он организовал схему рассылки клиентам австрийских банков писем с вредоносным вирусом, позволяющим контролировать денежные переводы.

Хакер отсидел два года за подобные аферы в США, где проживал с семьей. Сотрудники ФБР помогли европейским правоохранителям установить личность преступника после махинаций в Австрии, однако ему удалось ускользнуть от американских силовиков.