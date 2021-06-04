Директор ФБР заявил о российских программах-вымогателях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает около сотни разных программ-вымогателей, многие из которых созданы в России. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray) в беседе с The Wall Street Journal.

Рассуждая об угрозах в киберпространстве, Рэй нашел одинаково опасными киберугрозы и международный терроризм. Он подчеркнул, что недавняя волна кибератак заставила многих пересмотреть взгляд на проблему и реально оценить ущерб, который может быть нанесен стране и ее жителям.

При этом он отметил, что наиболее крупные хакерские атаки прервали поставки бензина и временно отключили мясоперерабатывающие предприятия, однако это — всего лишь два случая среди примерно сотни других вредоносных программ, каждая из которых затронула от дюжины до 100 объектов. «Я считаю, что страна должна смириться с масштабом этой проблемы», — отметил директор ФБР.

Он добавил, что, согласно статистике ФБР, количество инцидентов с программами-вымогателями за последний год увеличилось втрое.

В издании пояснили, что такие программы по сути являются разновидностью вредоносного кода, который блокирует файлы жертвы, позволяя хакерам шантажировать ее, требуя оплаты за возобновление доступа. Чаще всего, подчеркивает WSJ, оплату требуют в цифровой валюте.

30 мая крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератаке, из-за этого остановили работу многих скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России. Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку сервисам REvil и Sodinokibi.

До этого, 8 мая, компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide.