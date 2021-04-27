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Российские хакеры поставили ультиматум полиции Вашингтона

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Фото: John Minchillo / AP

Хакеры взломали компьютерную сеть управления полиции Вашингтона. Об этом сообщает BBC News.

26 апреля сотрудники сил безопасности сообщили о регистрации несанкционированного доступа в систему. Преступники поставили офицерам ультиматум: если в течение трех дней им не заплатят выкуп, они раскроют данные о полицейских осведомителях в различных структурах. Сумма выкупа не уточняется.

По информации издания The Record, хакерам удалось похитить нормативные документы, личные дела сотрудников и досье на преступников, а также отчеты о расследованиях. Удалось ли взломщикам заблокировать доступ в сеть сейчас выясняется.

ФБР занимается расследованием инцидента. Предполагается, что за атакой стоит российская банда вымогателей Babuk. Скриншоты внутренних документов и страниц служебных серверов были опубликованы на сайте группировки. Хакеры незаконно добывают данные путем заражения сетей компаний и организаций вирусами. Ранее от атак Babuk пострадали испанская розничная сеть Phone House и баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс».

21 апреля тайваньская компания Quanta Computer, поставляющая гаджеты и комплектующие для Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil, которая предположительно базируется в России. Злоумышленники утверждают, что взломали корпоративную систему ключевого поставщика Apple. В качестве подтверждения своих слов они опубликовали 15 чертежей еще не выпущенного в производство MacBook.

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